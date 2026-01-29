Ты научил меня прощать. Сезон 1. Серия 4
Wink
Сериалы
Ты научил меня прощать
1-й сезон
4-я серия
8.62025, Ты научил меня прощать. Сезон 1. Серия 4
Мелодрама16+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Ты научил меня прощать (сериал, 2025) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Лизу Лебедеву бросил парень – он уехал в Москву, так и не узнав, что она беременна. Лиза по настоянию отца стала юристом и работает у него на заводе. Она вышла замуж за выбранного им кандидата. Лиза не чувствует себя счастливой на нелюбимой работе и с нелюбимым мужем. Пока не узнает, что самый родной человек врал ей всю жизнь … и решает вернуть себе ту жизнь, о которой она всегда мечтала.

Действуя на эмоциях, Лиза разрушает жизнь отца так же, как он когда-то поступил с ней. Она вносит раздор в его семью. Принесет ли месть спокойствие Лизе или доставит только боль и разочарование?..

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Время
48 мин / 00:48

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Ты научил меня прощать»