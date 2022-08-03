WinkСериалыТреугольник судьбы1-й сезон
Треугольник судьбы (сериал, 2021) сезон 1 смотреть онлайн
8.42021, Треугольник судьбы. Сезон 1 4 серии
Мелодрама18+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Начинающий юрист Тимур одержим идеей вывести на чистую воду мощную «квартирную мафию», которая обездолила десятки семей, лишив их дома. Тимур не подозревает, что путь, на который он встал, заставит его потерять семью, сделаться посмешищем и столкнуться с мучительным выбором.
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
- РБРежиссёр
Роман
Барабаш
- Актриса
Любава
Грешнова
- ВНАктёр
Владислав
Никитюк
- ПВАктриса
Полина
Василина
- АКАктёр
Александр
Константинов
- Актёр
Роман
Полянский
- ОГАктёр
Олег
Гоцуляк
- НБАктёр
Николай
Боклан
- ВБАктёр
Владислав
Барабаш
- МЛАктриса
Маргарита
Лапина
- ИСАктёр
Игорь
Салимонов
- ВСПродюсер
Виталий
Сиренко
- НСПродюсер
Наталья
Стрибук
- ВКПродюсер
Виктория
Корогод
- ИФПродюсер
Ирина
Франчук
- ВДХудожник
Виктор
Донцов
- ВСОператор
Василий
Сикачинский
- МККомпозитор
Максим
Корнилюк