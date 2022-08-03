Wink
Сериалы
Треугольник судьбы
1-й сезон

Треугольник судьбы (сериал, 2021) сезон 1 смотреть онлайн

8.42021, Треугольник судьбы. Сезон 1 4 серии
Мелодрама18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Начинающий юрист Тимур одержим идеей вывести на чистую воду мощную «квартирную мафию», которая обездолила десятки семей, лишив их дома. Тимур не подозревает, что путь, на который он встал, заставит его потерять семью, сделаться посмешищем и столкнуться с мучительным выбором.

Страна
Украина
Жанр
Мелодрама

Рейтинг

6.3 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Треугольник судьбы»