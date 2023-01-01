8.42021, Треугольник судьбы 1 сезон
Мелодрамы, Мини-сериалы18+
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Треугольник судьбы (сериал, 2021) смотреть онлайн
Сюжет
Начинающий юрист Тимур одержим идеей вывести на чистую воду мощную «квартирную мафию», которая обездолила десятки семей, лишив их дома. Тимур не подозревает, что путь, на который он встал, заставит его потерять семью, сделаться посмешищем и столкнуться с мучительным выбором.
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Информация
СтранаУкраина
ЖанрыМелодрамы, Мини-сериалы
Рейтинг
- РБРежиссёр
Роман
Барабаш
- Актриса
Любава
Грешнова
- ВНАктёр
Владислав
Никитюк
- ПВАктриса
Полина
Василина
- АКАктёр
Александр
Константинов
- Актёр
Роман
Полянский
- ОГАктёр
Олег
Гоцуляк
- НБАктёр
Николай
Боклан
- ВБАктёр
Владислав
Барабаш
- МЛАктриса
Маргарита
Лапина
- ИСАктёр
Игорь
Салимонов
- ВСПродюсер
Виталий
Сиренко
- НСПродюсер
Наталья
Стрибук
- ВКПродюсер
Виктория
Корогод
- ИФПродюсер
Ирина
Франчук
- ВДХудожник
Виктор
Донцов
- ВСОператор
Василий
Сикачинский
- МККомпозитор
Максим
Корнилюк