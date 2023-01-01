Треугольник судьбы
Wink
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Треугольник судьбы
8.42021, Треугольник судьбы 1 сезон
Мелодрамы, Мини-сериалы18+

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Треугольник судьбы (сериал, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Начинающий юрист Тимур одержим идеей вывести на чистую воду мощную «квартирную мафию», которая обездолила десятки семей, лишив их дома. Тимур не подозревает, что путь, на который он встал, заставит его потерять семью, сделаться посмешищем и столкнуться с мучительным выбором.

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