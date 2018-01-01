Wink
Третья жена
1-й сезон

Третья жена (сериал, 2013) сезон 1 смотреть онлайн

2013, Trophy Wife 1 22 серии
Комедия18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

В центре сюжета находится бывшая тусовщица Кейт, которая становится третьей женой богатого мужчины. В процессе познания жизни домохозяйки она вскоре узнает, что его две первые жены и их дети находятся не так далеко от неe...

Страна
США
Жанр
Комедия

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.9 IMDb

