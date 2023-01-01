Топ-менеджер. Сезон 1
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1-й сезон

Топ-менеджер (сериал, 2015) сезон 1 смотреть онлайн

6.22015, Топ-менеджер. Сезон 1 2 серии
Комедии16+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Костя Журавлёв устроился на работу к влиятельному человеку, чтобы в его отсутствие присматривать за собакой по кличке Годзилла, но неожиданно собака пропадает. Чтобы заработать денег и купить новую собаку, Костя устраивается в агентство сразу на две должности…

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Информация

Страна
Россия
Жанры
Комедии

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