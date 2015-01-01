Топ-менеджер. Сезон 1. Серия 1
Wink
Сериалы
Топ-менеджер
1-й сезон
1-я серия

Топ-менеджер (сериал, 2015) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

6.32015, Топ-менеджер. Сезон 1. Серия 1
Комедия16+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Костя Журавлёв устроился на работу к влиятельному человеку, чтобы в его отсутствие присматривать за собакой по кличке Годзилла, но неожиданно собака пропадает. Чтобы заработать денег и купить новую собаку, Костя устраивается в агентство сразу на две должности…

Сериал Топ-менеджер 1 сезон 1 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
SD
Время
45 мин / 00:45

Рейтинг