WinkСериалыТоп-менеджер1-й сезон2-я серия
Топ-менеджер (сериал, 2015) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно
6.32015, Топ-менеджер. Сезон 1. Серия 2
Комедия16+
Сезоны и серии
О сериале
Костя Журавлёв устроился на работу к влиятельному человеку, чтобы в его отсутствие присматривать за собакой по кличке Годзилла, но неожиданно собака пропадает. Чтобы заработать денег и купить новую собаку, Костя устраивается в агентство сразу на две должности…
Сериал Топ-менеджер 1 сезон 2 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.