Top Dog Prospect 27
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Top Dog Prospect 27
1-й сезон

Top Dog Prospect 27 (сериал, 2025) сезон 1 смотреть онлайн

2025, Top Dog Prospect 27 11 серий
Спортивный18+

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1-й сезон

О сериале

Пора зажигать новые звезды: смотрите Top Dog Prospect 27 на Wink! Система лиги Регбиста продолжает свою мощную работу по поиску новых имен и новых героев российской индустрии кулачных боев. Возглавил турнир Иван Майданчук по прозвищу Панчер, который сгорает от желания прервать наконец свою череду неудачных поединков. Его соперник - настоящая гора в лице Игоря Воробьева. Также в ринге мы увидим Артака Саркисяна, Семена Набокина и многих других интересных бойцов.

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Жанр
Спортивный

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