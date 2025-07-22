Top Dog Prospect 27 (сериал, 2025) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн бесплатно

Ловняев vs Пичугин
Пора зажигать новые звезды: смотрите Top Dog Prospect 27 на Wink! Система лиги Регбиста продолжает свою мощную работу по поиску новых имен и новых героев российской индустрии кулачных боев. Возглавил турнир Иван Майданчук по прозвищу Панчер, который сгорает от желания прервать наконец свою череду неудачных поединков. Его соперник - настоящая гора в лице Игоря Воробьева. Также в ринге мы увидим Артака Саркисяна, Семена Набокина и многих других интересных бойцов.

