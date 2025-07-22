WinkСериалыTop Dog Prospect 271-й сезонВоробьев vs Майданчук
Top Dog Prospect 27 (сериал, 2025) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн бесплатно
9.52025, Воробьев vs Майданчук
Спортивный18+
Сезоны и серии
- 18+16 мин
Top Dog Prospect 27
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+13 мин
Top Dog Prospect 27
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 18+11 мин
Top Dog Prospect 27
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 18+16 мин
Top Dog Prospect 27
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 18+19 мин
Top Dog Prospect 27
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 18+18 мин
Top Dog Prospect 27
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 18+10 мин
Top Dog Prospect 27
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 18+19 мин
Top Dog Prospect 27
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 18+17 мин
Top Dog Prospect 27
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 18+9 мин
Top Dog Prospect 27
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 18+10 мин
Top Dog Prospect 27
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
О сериале
Пора зажигать новые звезды: смотрите Top Dog Prospect 27 на Wink! Система лиги Регбиста продолжает свою мощную работу по поиску новых имен и новых героев российской индустрии кулачных боев. Возглавил турнир Иван Майданчук по прозвищу Панчер, который сгорает от желания прервать наконец свою череду неудачных поединков. Его соперник - настоящая гора в лице Игоря Воробьева. Также в ринге мы увидим Артака Саркисяна, Семена Набокина и многих других интересных бойцов.