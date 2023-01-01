Top Dog 22. Сезон 1
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Top Dog 22
1-й сезон

Top Dog 22 (сериал, 2023) сезон 1 смотреть онлайн

8.72023, Top Dog 22. Сезон 1 13 серий
Спорт, Смешанные единоборства18+

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1-й сезон

Сюжет

Зрителям стоит готовиться к незабываемому зрелищу, ведь все ожидания гарантированно будут оправданы, а эмоции начнут переполнять до предела! В главном бою вечера Николай «Чибис» Чибисов вернётся в кулачные бои после двухлетнего перерыва, чтобы закрыть непримиримый конфликт с бывшим временным чемпионом Исой «Тандовским» Исаевым.

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