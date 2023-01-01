Исаев vs Чибисов
Wink
Сериалы
Top Dog 22
1-й сезон
Исаев vs Чибисов

Top Dog 22 (сериал, 2023) сезон 1 серия 13 смотреть онлайн бесплатно

8.72023, Исаев vs Чибисов
Спортивный18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Зрителям стоит готовиться к незабываемому зрелищу, ведь все ожидания гарантированно будут оправданы, а эмоции начнут переполнять до предела! В главном бою вечера Николай «Чибис» Чибисов вернётся в кулачные бои после двухлетнего перерыва, чтобы закрыть непримиримый конфликт с бывшим временным чемпионом Исой «Тандовским» Исаевым.

Сериал Исаев vs Чибисов 1 сезон 13 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Жанр
Спортивный
Время
28 мин / 00:28

Рейтинг