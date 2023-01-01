Top Dog 22 (сериал, 2023) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

Зрителям стоит готовиться к незабываемому зрелищу, ведь все ожидания гарантированно будут оправданы, а эмоции начнут переполнять до предела! В главном бою вечера Николай «Чибис» Чибисов вернётся в кулачные бои после двухлетнего перерыва, чтобы закрыть непримиримый конфликт с бывшим временным чемпионом Исой «Тандовским» Исаевым.

