Тень сомнений. Сезон 1
Wink
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Тень сомнений
1-й сезон

Тень сомнений (сериал, 2026) сезон 1 смотреть онлайн

9.02026, Тень сомнений. Сезон 1 4 серии
Мелодрама16+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Жизнь успешной женщины рушится, когда любимый муж приводит домой дочку бывшей девушки. «Тень сомнений» (2026) — многосерийная мелодрама о том, что делать, если близкий человек оказался мошенником.

У Кати хорошо оплачиваемая работа и любимый муж Сергей, который дает уроки вождения. Однако Катю гложет обжигающая ревность, и она во всем видит намеки на то, что Сергей ее вот-вот бросит. Узнав о своей беременности, Катя надеется, что ребенок укрепит их брак, но к ее удивлению Сергей приводит домой 6-летнюю Соню. Оказывается, девочка — его дочка от бывшей девушки Марии, которая попала в больницу. Катя подозревает, что Сергей утаил от нее часть правды, и обращается к соседу, бывшему следователю Игорю, чтобы тот помог разыскать Марию.

Какие тайны хранит Сергей, расскажет «Тень сомнений». Сериал 2026 года доступен в онлайн-кинотеатре Wink.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама

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