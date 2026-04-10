Тень сомнений (сериал, 2026) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Жизнь успешной женщины рушится, когда любимый муж приводит домой дочку бывшей девушки. «Тень сомнений» (2026) — многосерийная мелодрама о том, что делать, если близкий человек оказался мошенником.



У Кати хорошо оплачиваемая работа и любимый муж Сергей, который дает уроки вождения. Однако Катю гложет обжигающая ревность, и она во всем видит намеки на то, что Сергей ее вот-вот бросит. Узнав о своей беременности, Катя надеется, что ребенок укрепит их брак, но к ее удивлению Сергей приводит домой 6-летнюю Соню. Оказывается, девочка — его дочка от бывшей девушки Марии, которая попала в больницу. Катя подозревает, что Сергей утаил от нее часть правды, и обращается к соседу, бывшему следователю Игорю, чтобы тот помог разыскать Марию.



Какие тайны хранит Сергей, расскажет «Тень сомнений». Сериал 2026 года доступен в онлайн-кинотеатре Wink.

