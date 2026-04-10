Тень сомнений (сериал, 2026) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
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О сериале
Жизнь успешной женщины рушится, когда любимый муж приводит домой дочку бывшей девушки. «Тень сомнений» (2026) — многосерийная мелодрама о том, что делать, если близкий человек оказался мошенником.
У Кати хорошо оплачиваемая работа и любимый муж Сергей, который дает уроки вождения. Однако Катю гложет обжигающая ревность, и она во всем видит намеки на то, что Сергей ее вот-вот бросит. Узнав о своей беременности, Катя надеется, что ребенок укрепит их брак, но к ее удивлению Сергей приводит домой 6-летнюю Соню. Оказывается, девочка — его дочка от бывшей девушки Марии, которая попала в больницу. Катя подозревает, что Сергей утаил от нее часть правды, и обращается к соседу, бывшему следователю Игорю, чтобы тот помог разыскать Марию.
Какие тайны хранит Сергей, расскажет «Тень сомнений». Сериал 2026 года доступен в онлайн-кинотеатре Wink.
Рейтинг
- РПРежиссёр
Руслан
Паушу
- ВБАктёр
Василий
Бриченко
- ММАктриса
Мария
Малиновская
- ЕЛАктриса
Евдокия
Лаврухина
- ДВАктёр
Дмитрий
Варшавский
- АБСценарист
Анна
Бодарацкая
- ЕПСценарист
Елена
Подыкалова
- ЛЖСценарист
Людмила
Жигалова
- Продюсер
Ирина
Босова
- ВШПродюсер
Вера
Шер
- МЛПродюсер
Михаил
Лифанов
- МХПродюсер
Марина
Хрипунова
- АПХудожник
Александр
Панюшкин