Детям
Тайны Смолвиля
2-й сезон

Тайны Смолвиля (сериал, 2002) сезон 2 смотреть онлайн

9.32002, Smallville 23 серии
Фантастика, Драма12+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

1989 год, метеоритный дождь в городе Смолвиль наносит невиданные разрушения, а в бездетной семье странным образом появляется маленький ребeнок — Кларк Кент. Прошло много лет. Его ошеломляющие способности заставляют его чаще задуматься о том, кто он собственно такой.

Страна
США
Жанр
Фантастика, Приключения, Драма, Мелодрама

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.5 IMDb

