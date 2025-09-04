Тайны Авроры Тигарден. Сезон 2
Wink
Сериалы
Тайны Авроры Тигарден
2-й сезон

Тайны Авроры Тигарден (сериал, 2019) сезон 2 смотреть онлайн

8.32019, Тайны Авроры Тигарден. Сезон 2 6 серий
Детектив, Криминал18+

Контент станет доступным 04.09.2025

Сезоны и серии

2-й сезон

О сериале

Библиотекарь Аврора Тигарден, будучи заядлой любительницей детективов, проводит встречи книжного клуба, где вместе с такими же увлеченными читателями разбирает убийства, совершённые на печатных страницах. Когда при загадочных обстоятельствах погибают один за другим несколько членов клуба, Аврора понимает, что пора перенести свой талант сыщика в реальную жизнь. У Авроры есть небольшая зацепка: таинственный убийца полностью воссоздает преступления из книг, которые они обсуждали на встречах.

Сериал Тайны Авроры Тигарден 2 сезон смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
США
Жанр
Криминал, Детектив

Рейтинг

7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Тайны Авроры Тигарден»