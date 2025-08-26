Эта серия пока недоступна
Тайны Авроры Тигарден (сериал, 2019) сезон 2 серия 2 смотреть онлайн
О сериале
Сыщица-любитель сталкивается с загадочными происшествиями в родном городке. О ее захватывающих приключениях расскажет сериал «Тайны Авроры Тигарден», 2 сезон которого возвращает нас в юные годы главной героини.
Действие второго сезона уютного детектива разворачивается в городе Лоуренстон, куда молодая Аврора Тигарден возвращается после учебы в колледже. Девушка пока еще не нашла себя, и работа в библиотеке ей только предстоит, однако Аврора тут же оказывается в центре загадочного расследования. Пропадает жених ее близкой подруги Салли, а вскоре в окрестностях находят тело мужчины. Подозреваемым становится молодой человек Салли, однако дело оказывается гораздо сложнее. Эта загадка — не единственная, которую предстоит разгадать Авроре. Ей придется искать убийцу участницы своего литературного клуба, а также расследовать смерть владельца кофейни, в которой она работает.
Присоединиться к героине позволит 2 сезон сериала «Тайны Авроры Тигарден», смотреть онлайн который можно на Wink.
Рейтинг
- МВРежиссёр
Мартин
Вуд
- ЛСРежиссёр
Линн
Стопкевич
- МХАктриса
Мэрилу
Хеннер
- ККАктриса
Кендес
Камерон Буре
- НМАктёр
Найл
Мэттер
- ДСАктёр
Дилан
Слоун
- ЭХАктриса
Элли
Харви
- КВАктёр
Коул
Виг
- ЛДАктриса
Лекса
Дойг
- МФАктриса
Миранда
Фригон
- БХАктёр
Брэд
Хардер
- ШХСценарист
Шарлин
Харрис
- ДХСценарист
Джим
Хэд
- МВСценарист
Майкл
Викерман
- ККПродюсер
Кендес
Камерон Буре
- ДХПродюсер
Джим
Хэд
- Продюсер
Шон
Уильямсон
- МНХудожник
Майкл
Немирски
- МБМонтажёр
Маури
Бернштейн
- ДИМонтажёр
Джейсон
Ирвин
- ПСОператор
Питер
Статис
- НКОператор
Нил
Кервин
- МВКомпозитор
Марио
Вайра