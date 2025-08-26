Тайны Авроры Тигарден (сериал, 2019) сезон 2 серия 2 смотреть онлайн

Сыщица-любитель сталкивается с загадочными происшествиями в родном городке. О ее захватывающих приключениях расскажет сериал «Тайны Авроры Тигарден», 2 сезон которого возвращает нас в юные годы главной героини.



Действие второго сезона уютного детектива разворачивается в городе Лоуренстон, куда молодая Аврора Тигарден возвращается после учебы в колледже. Девушка пока еще не нашла себя, и работа в библиотеке ей только предстоит, однако Аврора тут же оказывается в центре загадочного расследования. Пропадает жених ее близкой подруги Салли, а вскоре в окрестностях находят тело мужчины. Подозреваемым становится молодой человек Салли, однако дело оказывается гораздо сложнее. Эта загадка — не единственная, которую предстоит разгадать Авроре. Ей придется искать убийцу участницы своего литературного клуба, а также расследовать смерть владельца кофейни, в которой она работает.



Присоединиться к героине позволит 2 сезон сериала «Тайны Авроры Тигарден», смотреть онлайн который можно на Wink.

