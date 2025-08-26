Убийство в закусочной. Часть 2
Wink
Сериалы
Тайны Авроры Тигарден
2-й сезон
Убийство в закусочной. Часть 2
8.32019, Убийство в закусочной. Часть 2
Детектив, Криминал18+

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Тайны Авроры Тигарден (сериал, 2019) сезон 2 серия 6 смотреть онлайн

О сериале

Сыщица-любитель сталкивается с загадочными происшествиями в родном городке. О ее захватывающих приключениях расскажет сериал «Тайны Авроры Тигарден», 2 сезон которого возвращает нас в юные годы главной героини.

Действие второго сезона уютного детектива разворачивается в городе Лоуренстон, куда молодая Аврора Тигарден возвращается после учебы в колледже. Девушка пока еще не нашла себя, и работа в библиотеке ей только предстоит, однако Аврора тут же оказывается в центре загадочного расследования. Пропадает жених ее близкой подруги Салли, а вскоре в окрестностях находят тело мужчины. Подозреваемым становится молодой человек Салли, однако дело оказывается гораздо сложнее. Эта загадка — не единственная, которую предстоит разгадать Авроре. Ей придется искать убийцу участницы своего литературного клуба, а также расследовать смерть владельца кофейни, в которой она работает.

Присоединиться к героине позволит 2 сезон сериала «Тайны Авроры Тигарден», смотреть онлайн который можно на Wink.

Страна
США
Жанр
Криминал, Детектив
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Тайны Авроры Тигарден»