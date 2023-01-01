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Тайная мама
1-й сезон

Тайная мама (сериал, 2018) сезон 1 смотреть онлайн

8.62018, Тайная мама. Сезон 1 16 серий
Детективы, Триллеры18+
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Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Детективная дорама о репетиторше, которая устраивается в обеспеченную семью со своими целями. Психотерапевтка Ким Юнчин увольняется с работы, чтобы все время посвятить сыну. Когда-то она потеряла дочь и теперь готова пойти на все, чтобы это не повторилось вновь. Чтобы помочь сыну в учебе, Юнчин нанимает Лизу Ким — образованную репетиторшу, поведение которой иногда становится неоправданно агрессивным. Но ее мотивы не так очевидны, как может показаться на первый взгляд. Зачем Лиза Ким пытается втереться в доверие к семье Юнчин, расскажет дорама «Тайная мать» (2018), которую можно смотреть с русской озвучкой онлайн на Wink.

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Рейтинг

8.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Тайная мама»

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