Тайная мама (сериал, 2018) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн

Детективная дорама о репетиторше, которая устраивается в обеспеченную семью со своими целями. Психотерапевтка Ким Юнчин увольняется с работы, чтобы все время посвятить сыну. Когда-то она потеряла дочь и теперь готова пойти на все, чтобы это не повторилось вновь. Чтобы помочь сыну в учебе, Юнчин нанимает Лизу Ким — образованную репетиторшу, поведение которой иногда становится неоправданно агрессивным. Но ее мотивы не так очевидны, как может показаться на первый взгляд. Зачем Лиза Ким пытается втереться в доверие к семье Юнчин, расскажет дорама «Тайная мать» (2018), которую можно смотреть с русской озвучкой онлайн на Wink.

