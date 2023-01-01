8.62018, Secret Mother 1 сезон
Детективы, Триллеры18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»
Тайная мама (сериал, 2018) смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+59 мин
Тайная мама
Сезон 1 Серия 1
- 18+56 мин
Тайная мама
Сезон 1 Серия 2
- 18+57 мин
Тайная мама
Сезон 1 Серия 3
- 18+55 мин
Тайная мама
Сезон 1 Серия 4
- 18+56 мин
Тайная мама
Сезон 1 Серия 5
- 18+57 мин
Тайная мама
Сезон 1 Серия 6
- 18+60 мин
Тайная мама
Сезон 1 Серия 7
- 18+52 мин
Тайная мама
Сезон 1 Серия 8
- 18+54 мин
Тайная мама
Сезон 1 Серия 9
- 18+56 мин
Тайная мама
Сезон 1 Серия 10
- 18+56 мин
Тайная мама
Сезон 1 Серия 11
- 18+55 мин
Тайная мама
Сезон 1 Серия 12
- 18+56 мин
Тайная мама
Сезон 1 Серия 13
- 18+53 мин
Тайная мама
Сезон 1 Серия 14
- 18+52 мин
Тайная мама
Сезон 1 Серия 15
- 18+58 мин
Тайная мама
Сезон 1 Серия 16
Сюжет
Детективная дорама о репетиторше, которая устраивается в обеспеченную семью со своими целями. Психотерапевтка Ким Юнчин увольняется с работы, чтобы все время посвятить сыну. Когда-то она потеряла дочь и теперь готова пойти на все, чтобы это не повторилось вновь. Чтобы помочь сыну в учебе, Юнчин нанимает Лизу Ким — образованную репетиторшу, поведение которой иногда становится неоправданно агрессивным. Но ее мотивы не так очевидны, как может показаться на первый взгляд. Зачем Лиза Ким пытается втереться в доверие к семье Юнчин, расскажет дорама «Тайная мать» (2018), которую можно смотреть с русской озвучкой онлайн на Wink.
Все сезоны сериала Тайная мама смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаЮжная Корея
ЖанрыДетективы, Триллеры
Рейтинг
8.2 IMDb
- ПЁРежиссёр
Пак
Ён-сун
- ЛДРежиссёр
Ли
Джон-хым
- СЮАктриса
Сон
Юн-а
- КСАктриса
Ким
Со-ён
- СДАктёр
Сон
Джэ-рим
- КТАктёр
Ким
Тхэ-у
- СЁАктриса
Со
Ён-хи
- КДАктриса
Ким
Джэ-хва
- ОЁАктриса
О
Ён-а
- МСАктёр
Мин
Сон-ук
- ЧХАктриса
Чха
Хва-ён
- КЕАктёр
Ким
Е-джун
- ХЕСценарист
Хван
Е-джин
- ЕЛАктриса дубляжа
Екатерина
Луценко
- АГАктриса дубляжа
Анна
Горкина
- АФАктёр дубляжа
Артем
Францук
- ЯФАктёр дубляжа
Ярослав
Федоров
- НКАктриса дубляжа
Наталья
Кущ