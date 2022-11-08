Тайная мама (сериал, 2018) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

WinkСериалыТайная мама1-й сезон1-я серия
8.62018, Secret Mother
Детектив, Триллер18+
Тайная мама (сериал, 2018) сезон 1 серия 1
Детективная дорама о репетиторше, которая устраивается в обеспеченную семью со своими целями. Психотерапевтка Ким Юнчин увольняется с работы, чтобы все время посвятить сыну. Когда-то она потеряла дочь и теперь готова пойти на все, чтобы это не повторилось вновь. Чтобы помочь сыну в учебе, Юнчин нанимает Лизу Ким — образованную репетиторшу, поведение которой иногда становится неоправданно агрессивным. Но ее мотивы не так очевидны, как может показаться на первый взгляд. Зачем Лиза Ким пытается втереться в доверие к семье Юнчин, расскажет дорама «Тайная мать» (2018), которую можно смотреть с русской озвучкой онлайн на Wink.
СтранаЮжная Корея
ЖанрДетектив, Триллер
КачествоFull HD
Время58 мин / 00:58
Рейтинг
7.5 КиноПоиск
8.0 IMDb
- ПЁРежиссёр
Пак
Ён-сун
- ЛДРежиссёр
Ли
Джон-хым
- СЮАктриса
Сон
Юн-а
- КСАктриса
Ким
Со-ён
- СДАктёр
Сон
Джэ-рим
- КТАктёр
Ким
Тхэ-у
- СЁАктриса
Со
Ён-хи
- КДАктриса
Ким
Джэ-хва
- ОЁАктриса
О
Ён-а
- МСАктёр
Мин
Сон-ук
- ЧХАктриса
Чха
Хва-ён
- КЕАктёр
Ким
Е-джун
- ХЕСценарист
Хван
Е-джин
- ЕЛАктриса дубляжа
Екатерина
Луценко
- АГАктриса дубляжа
Анна
Горкина
- АФАктёр дубляжа
Артем
Францук
- ЯФАктёр дубляжа
Ярослав
Федоров
- НКАктриса дубляжа
Наталья
Кущ