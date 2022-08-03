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Сыщик
1-й сезон

Сыщик (сериал, 1979) сезон 1 смотреть онлайн

9.11979, Сыщик. Сезон 1 2 серии
Боевик, Криминал18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

После армии Женька Кулик пришел работать в милицию. Занимаясь бытовыми делами и мелкими кражами, он мечтал ловить настоящих преступников. Его даже за это «сыщиком» прозвали. И вот однажды Женькина мечта сбылась - лицом к лицу он столкнулся с матерым бандитом...

Страна
СССР
Жанр
Боевик, Криминал

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
6.8 IMDb