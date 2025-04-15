Свидетели Христа. Мученики первых веков (сериал, 2024) сезон 1 смотреть онлайн
Контент станет доступным 15.04.2025
Сезоны и серии
- 16+15апреля
Свидетели Христа. Мученики первых веков
Сезон 1 Серия 1
- 16+15апреля
Свидетели Христа. Мученики первых веков
Сезон 1 Серия 2
- 16+15апреля
Свидетели Христа. Мученики первых в�еков
Сезон 1 Серия 3
- 16+15апреля
Свидетели Христа. Мученики первых веков
Сезон 1 Серия 4
- 16+15апреля
Свидетели Христа. Мученики первых веков
Сезон 1 Серия 5
- 16+15апреля
Свидетели Христа. Мученики первых веков
Сезон 1 Серия 6
- 16+15апреля
Свидетели Христа. Мученики первых веков
Сезон 1 Серия 7
- 16+15апреля
Свидетели Христа. Мученики первых веков
Сезон 1 Се�рия 8
Сюжет
В наших святцах более тысячи имен святых, пострадавших в гонениях в начале новой эры. Память разных первых мучеников празднуется в Церкви почти каждый день.
8-серийный сериал Игоря Петровского рассказывает о святых, на крови которых выросла Церковь и вся христианская культура и циви�лизация.
Первые апостолы, святые Георгий Победоносец, Дмитрий Солунский, Пантелеймон Целитель, Феодор Стратилат, Екатерина, Варвара, Вера, Надежда, Любовь и София, Ириней Лионский… и многие-многие прославленные мученики, которые пострадали именно в первые четыре века христианства в пору многочисленных волн гонений.
О них и об атмосфере, в которой рождалась и крепла наша вера – этот фильм.
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