Свидетели Христа. Мученики первых веков. Сезон 1. Серия 8
Wink
Сериалы
Свидетели Христа. Мученики первых веков
1-й сезон
8-я серия
2024, Свидетели Христа. Мученики первых веков. Сезон 1. Серия 8
Документальные16+

Контент станет доступным 15.04.2025

Свидетели Христа. Мученики первых веков (сериал, 2024) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

В наших святцах более тысячи имен святых, пострадавших в гонениях в начале новой эры. Память разных первых мучеников празднуется в Церкви почти каждый день.

8-серийный сериал Игоря Петровского рассказывает о святых, на крови которых выросла Церковь и вся христианская культура и цивилизация.

Первые апостолы, святые Георгий Победоносец, Дмитрий Солунский, Пантелеймон Целитель, Феодор Стратилат, Екатерина, Варвара, Вера, Надежда, Любовь и София, Ириней Лионский… и многие-многие прославленные мученики, которые пострадали именно в первые четыре века христианства в пору многочисленных волн гонений.

О них и об атмосфере, в которой рождалась и крепла наша вера – этот фильм.

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Документальные

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