Свидетели Христа. Мученики первых веков (сериал, 2024) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

Сюжет

В наших святцах более тысячи имен святых, пострадавших в гонениях в начале новой эры. Память разных первых мучеников празднуется в Церкви почти каждый день.



8-серийный сериал Игоря Петровского рассказывает о святых, на крови которых выросла Церковь и вся христианская культура и цивил�изация.



Первые апостолы, святые Георгий Победоносец, Дмитрий Солунский, Пантелеймон Целитель, Феодор Стратилат, Екатерина, Варвара, Вера, Надежда, Любовь и София, Ириней Лионский… и многие-многие прославленные мученики, которые пострадали именно в первые четыре века христианства в пору многочисленных волн гонений.



О них и об атмосфере, в которой рождалась и крепла наша вера – этот фильм.



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