Сверхъестественное
9-й сезон

Сверхъестественное (сериал, 2013) сезон 9 смотреть онлайн

9.52013, Supernatural 23 серии
Фэнтези, Драма18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Сериал рассказывает о приключениях братьев Сэма и Дина Винчестеров, которые путешествуют по Соединeнным Штатам на чeрном автомобиле Chevrolet Impala 1967 года, расследуют паранормальные явления, многие из которых основаны на американских городских легендах и фольклоре, и сражаются с порождениями зла, такими как демоны и призраки.

Страна
США, Канада
Жанр
Мистика, Ужасы, Драма, Фэнтези, Детектив, Триллер

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Сверхъестественное»