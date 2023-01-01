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Стройка BRAER (сериал, 2024) сезон 1 смотреть онлайн
8.32024, Стройка BRAER. Сезон 1 3 серии
ТВ-шоу, Документальные16+
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Сюжет
Семья врачей решает обновить загородный участок и заменить 300 кв. м. тротуарной плитки. В ходе работ обнаруживается отсутствие ливневой системы, что разрушает основание дома. На помощь приходит строительная бригада, которая демонтирует старую брусчатку, прокладывает новую систему отведения дождевой воды и укладывает новую тротуарную плитку.
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