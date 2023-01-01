Стройка BRAER. Сезон 1
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Стройка BRAER
1-й сезон

Стройка BRAER (сериал, 2024) сезон 1 смотреть онлайн

8.32024, Стройка BRAER. Сезон 1 3 серии
ТВ-шоу, Документальные16+
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1-й сезон

Сюжет

Семья врачей решает обновить загородный участок и заменить 300 кв. м. тротуарной плитки. В ходе работ обнаруживается отсутствие ливневой системы, что разрушает основание дома. На помощь приходит строительная бригада, которая демонтирует старую брусчатку, прокладывает новую систему отведения дождевой воды и укладывает новую тротуарную плитку.

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