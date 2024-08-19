WinkСериалыСтройка BRAER1-й сезон1-я серия
8.12024, Стройка BRAER. Сезон 1. Серия 1
Документальный, Реалити - шоу16+
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Стройка BRAER (сериал, 2024) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
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О сериале
Семья врачей решает обновить загородный участок и заменить 300 кв. м. тротуарной плитки. В ходе работ обнаруживается отсутствие ливневой системы, что разрушает основание дома. На помощь приходит строительная бригада, которая демонтирует старую брусчатку, прокладывает новую систему отведения дождевой воды и укладывает новую тротуарную плитку.
СтранаРоссия
ЖанрДокументальный, Реалити - шоу
Время23 мин / 00:23
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