Стройка BRAER. Сезон 1. Серия 3
Wink
Сериалы
Стройка BRAER
1-й сезон
3-я серия
8.42024, Стройка BRAER. Сезон 1. Серия 3
ТВ-шоу, Документальный16+

Эта серия пока недоступна

Стройка BRAER (сериал, 2024) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Семья врачей решает обновить загородный участок и заменить 300 кв. м. тротуарной плитки. В ходе работ обнаруживается отсутствие ливневой системы, что разрушает основание дома. На помощь приходит строительная бригада, которая демонтирует старую брусчатку, прокладывает новую систему отведения дождевой воды и укладывает новую тротуарную плитку.

Сериал Стройка BRAER 1 сезон 3 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
ТВ-шоу, Документальный

Рейтинг

7.1 КиноПоиск