Wink
Сериалы
Страшные сказки
3-й сезон

Страшные сказки (сериал, 2016) сезон 3 смотреть онлайн

8.22016, Penny Dreadful 9 серий
Ужасы, Драма18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Викторианская Англия. Знаменитый путешественник Малкольм Мюррей нанимает команду людей с уникальными способностями, чтобы разыскать дочь Мину, похищенную коварным Хозяином. Так начинаются жуткие приключения экстрасенса Ванессы Айвз, анатома Виктора Франкенштейна и стрелка Итана Чандлера.

Страна
Великобритания, США
Жанр
Мистика, Ужасы, Драма, Фэнтези

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
8.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Страшные сказки»