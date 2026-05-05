Страна таинственных сокровищ (мультсериал, 2021) сезон 1 смотреть онлайн
2021, Mi bao zhi guo 10 серий
Мультсериалы, Фэнтези18+
Сезоны и серии
- 18+16 мин
Страна таинственных сокровищ
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+18 мин
Страна таинственных сокровищ
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 18+15 мин
Страна таинственных сокровищ
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 18+18 мин
Страна таинственных сокровищ
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 18+15 мин
Страна таинственных сокровищ
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 18+19 мин
Страна таинственных сокровищ
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 18+16 мин
Страна таинственных сокровищ
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 18+16 мин
Страна таинственных сокровищ
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 18+18 мин
Страна таинственных сокровищ
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 18+19 мин
Страна таинственных сокровищ
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
О сериале
На мир духов, который также именуется миром информации, обрушилась доселе невиданная болезнь — амнезия. Заболевшие духи закрываются в собственном мирке, забывают себя, живут в иллюзиях и постепенно умирают. А когда умирает дух, то из реального мира исчезает вся информация о вещи или событии, которое он воплощал. Катастрофа неминуема: болезнь распространяется медленно, неотвратимо и не поддаётся лечению. Никем, кроме одного человека — Ремонтника. Он вместе с товарищами погружается в миры заболевших духов, чтобы вернуть им личность и уничтожить заразу.