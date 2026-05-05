На мир духов, который также именуется миром информации, обрушилась доселе невиданная болезнь — амнезия. Заболевшие духи закрываются в собственном мирке, забывают себя, живут в иллюзиях и постепенно умирают. А когда умирает дух, то из реального мира исчезает вся информация о вещи или событии, которое он воплощал. Катастрофа неминуема: болезнь распространяется медленно, неотвратимо и не поддаётся лечению. Никем, кроме одного человека — Ремонтника. Он вместе с товарищами погружается в миры заболевших духов, чтобы вернуть им личность и уничтожить заразу.

