Страна таинственных сокровищ. Сезон 1. Серия 4
Wink
Сериалы
Страна таинственных сокровищ
1-й сезон
4-я серия
2021, Mi bao zhi guo
Мультсериалы, Мультсериалы18+

Страна таинственных сокровищ (мультсериал, 2021) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

На мир духов, который также именуется миром информации, обрушилась доселе невиданная болезнь — амнезия. Заболевшие духи закрываются в собственном мирке, забывают себя, живут в иллюзиях и постепенно умирают. А когда умирает дух, то из реального мира исчезает вся информация о вещи или событии, которое он воплощал. Катастрофа неминуема: болезнь распространяется медленно, неотвратимо и не поддаётся лечению. Никем, кроме одного человека — Ремонтника. Он вместе с товарищами погружается в миры заболевших духов, чтобы вернуть им личность и уничтожить заразу.

Страна
Китай
Жанр
Приключения, Фэнтези, Мультсериалы
Время
17 мин / 00:17

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