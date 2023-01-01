Стартапы. Сезон 1
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1-й сезон

Стартапы (сериал, 2016) сезон 1 смотреть онлайн бесплатно

2016, Стартапы. Сезон 1 8 серий
ТВ-шоу18+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Главными героями реалити-шоу «Стартап» станут талантливые предприниматели со всей России, которые смогут реализовать свои бизнес-проекты. Победитель получит главный приз в размере 25 миллионов рублей на развитие собственного дела.

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Информация

Страна
Россия
Жанры
ТВ-шоу

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