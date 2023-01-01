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Стартапы (сериал, 2016) смотреть онлайн бесплатно

2016, Стартапы 1 сезон
ТВ-шоу18+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Главными героями реалити-шоу «Стартап» станут талантливые предприниматели со всей России, которые смогут реализовать свои бизнес-проекты. Победитель получит главный приз в размере 25 миллионов рублей на развитие собственного дела.

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Информация

Страна
Россия
Жанры
ТВ-шоу

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