Стартапы. Сезон 1. Серия 7
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7-я серия

Стартапы (сериал, 2016) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн бесплатно

2016, Стартапы. Сезон 1. Серия 7
ТВ-шоу18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Главными героями реалити-шоу «Стартап» станут талантливые предприниматели со всей России, которые смогут реализовать свои бизнес-проекты. Победитель получит главный приз в размере 25 миллионов рублей на развитие собственного дела.

Сериал Стартапы 1 сезон 7 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
ТВ-шоу
Время
47 мин / 00:47

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