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Старость - не радость
1-й сезон

Старость - не радость (сериал, 2013) сезон 1 смотреть онлайн

7.32013, Getting On 1 6 серий
Комедии18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон

Сюжет

Обнадеживающий комедийный сериал о пациентах и персонале дома престарелых. Думаете, в доме престарелых не до смеха? Ошибаетесь. Здесь есть всe – жизнь, слезы, любовь и куча поводов посмеяться.

Сериал Старость - не радость 1 сезон смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
США
Жанры
Комедии

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
7.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Старость - не радость»

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