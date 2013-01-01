Старость - не радость (сериал, 2013) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн
Обнадеживающий комедийный сериал о пациентах и персонале дома престарелых. Думаете, в доме престарелых не до смеха? Ошибаетесь. Здесь есть всe – жизнь, слезы, любовь и куча поводов посмеяться.
Сериал Старость - не радость 1 сезон 5 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
7.8 IMDb
- Режиссёр
Мигель
Артета
- Режиссёр
Ховард
Дойч
- БМРежиссёр
Бекки
Мартин
- ЛМАктриса
Лори
Меткаф
- АБАктриса
Алекс
Борштейн
- ННАктриса
Ниси
Нэш
- ЭМАктриса
Энн
Морган Гилберт
- БФАктёр
Брэндон
Фоббс
- МХАктёр
Марк
Харелик
- ЛКАктриса
Линдси
Крафт
- ДДАктёр
Джоэль
Джонстоун
- ПСАктриса
Патриция
Скэнлон
- ДБСценарист
Джо
Брэнд
- ВПСценарист
Вики
Пеппердин
- ДССценарист
Джоанна
Скэнлэн
- ЖКСценарист
Жанетт
Коллинз
- МВПродюсер
Марк
В. Олсен
- УСПродюсер
Уилл
Схеффер
- Монтажёр
Стив
Раш
- ДШМонтажёр
Джонатан
Шварц
- ККМонтажёр
Кэрол
Кравец
- РТОператор
Родни
Тейлор
- ДДОператор
Джим
Дено
- ТРОператор
Тами
Рейкер
- ЭВКомпозитор
Энцо
Виллапаредес