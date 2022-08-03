Старость - не радость. Сезон 1. Серия 2
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Старость - не радость
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Старость - не радость (сериал, 2013) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

7.52013, Getting On 1
Комедия18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

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О сериале

Обнадеживающий комедийный сериал о пациентах и персонале дома престарелых. Думаете, в доме престарелых не до смеха? Ошибаетесь. Здесь есть всe – жизнь, слезы, любовь и куча поводов посмеяться.

Страна
США
Жанр
Комедия
Время
27 мин / 00:27

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
7.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Старость - не радость»