Представители элитной молодежи Манхэттена погружаются в новые приключения и скандалы в продолжении культового американского сериала «Сплетница» — 5 сезон смотреть в высоком качестве вы можете уже сейчас на Wink.



В пятом сезоне Нейт Арчибальд вступает в деловые и романтические отношения с загадочной женщиной по имени Диана Пейн. Дэн публикует свою первую книгу, раскрывающую тайны его друзей и семьи, а Блэр оказывается в любовном треугольнике с Чаком Бассом и принцем Луи. Между тем семейство Ван дер Вудсенов сталкивается с неприятностями после потери одного из своих родственников.



Не пропустите новые эпизоды молодежного хита, где запутанные взаимоотношения героев и неожиданные повороты сюжета будут держать вас в напряжении до самого финала. Скорее включайте мелодраму «Сплетница» — смотреть сериал (2007) онлайн в хорошем качестве можно с подпиской Amediateka на Wink!

