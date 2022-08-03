Сплетница (сериал, 2011) сезон 5 смотреть онлайн
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О сериале
Представители элитной молодежи Манхэттена погружаются в новые приключения и скандалы в продолжении культового американского сериала «Сплетница» — 5 сезон смотреть в высоком качестве вы можете уже сейчас на Wink.
В пятом сезоне Нейт Арчибальд вступает в деловые и романтические отношения с загадочной женщиной по имени Диана Пейн. Дэн публикует свою первую книгу, раскрывающую тайны его друзей и семьи, а Блэр оказывается в любовном треугольнике с Чаком Бассом и принцем Луи. Между тем семейство Ван дер Вудсенов сталкивается с неприятностями после потери одного из своих родственников.
Не пропустите новые эпизоды молодежного хита, где запутанные взаимоотношения героев и неожиданные повороты сюжета будут держать вас в напряжении до самого финала. Скорее включайте мелодраму «Сплетница» — смотреть сериал (2007) онлайн в хорошем качестве можно с подпиской Amediateka на Wink!
Рейтинг
- МПРежиссёр
Марк
Пизнарский
- НБРежиссёр
Норман
Бакли
- ДМРежиссёр
Дж.
Миллер Тобин
- Актриса
Блейк
Лайвли
- Актриса
Лейтон
Мистер
- Актёр
Эд
Вествик
- ПБАктёр
Пенн
Бэджли
- ЧКАктёр
Чейс
Кроуфорд
- КРАктриса
Келли
Разерфорд
- Актёр
Мэттью
Сеттл
- ТМАктриса
Тейлор
Момсен
- ДЗАктриса
Джессика
Зор
- СШАктриса
Сюзанна
Шадковски
- АЛСценарист
Аманда
Лэшер
- ДКСценарист
Джейк
Коберн
- Продюсер
Джош
Шварц
- ДСПродюсер
Джонатан
С. Броди
- ЭДПродюсер
Эми
Дж. Кауфман
- ССПродюсер
Стефани
Сэвадж
- ЛВХудожник
Лорен
Викс
- МЯХудожник
Малчус
Яноко
- РГМонтажёр
Рэйчел
Гудлетт
- ГЖМонтажёр
Гарри
Жиержиан
- МРОператор
Маурисио
Рубинстейн