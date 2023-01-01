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Софья Ковалевская (сериал, 1956) сезон 1 смотреть онлайн
1956, Софья Ковалевская. Сезон 1 3 серии
Драмы0+
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Сюжет
Экранизация одноименного спектакля Ленинградского государственного театра Комедии по пьесе братьев Тур о жизни замечательного русского ученого Софьи Ковалевской, первой в мире женщины-профессора, математика.
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Рейтинг
6.8 IMDb