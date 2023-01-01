Софья Ковалевская. Сезон 1
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Софья Ковалевская
1-й сезон

Софья Ковалевская (сериал, 1956) сезон 1 смотреть онлайн

1956, Софья Ковалевская. Сезон 1 3 серии
Драмы0+

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1-й сезон

Сюжет

Экранизация одноименного спектакля Ленинградского государственного театра Комедии по пьесе братьев Тур о жизни замечательного русского ученого Софьи Ковалевской, первой в мире женщины-профессора, математика.

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Информация

Страна
СССР
Жанры
Драмы

Рейтинг

6.8 IMDb