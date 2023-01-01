Софья Ковалевская (сериал, 1956) сезон 1 смотреть онлайн

Сюжет

Экранизация одноименного спектакля Ленинградского государственного театра Комедии по пьесе братьев Тур о жизни замечательного русского ученого Софьи Ковалевской, первой в мире женщины-профессора, математика.



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