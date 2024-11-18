Софья Ковалевская. Сезон 1. Серия 3
Софья Ковалевская
1-й сезон
3-я серия

Софья Ковалевская (сериал, 1956) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн бесплатно

1956, Софья Ковалевская. Сезон 1. Серия 3
Драма0+

Экранизация одноименного спектакля Ленинградского государственного театра Комедии по пьесе братьев Тур о жизни замечательного русского ученого Софьи Ковалевской, первой в мире женщины-профессора, математика.

Страна
СССР
Жанр
Драма
Качество SD
SD
Время
66 мин / 01:06

Рейтинг

6.8 IMDb