Софья Ковалевская
Софья Ковалевская (сериал, 1956) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

Драма0+

Экранизация одноименного спектакля Ленинградского государственного театра Комедии по пьесе братьев Тур о жизни замечательного русского ученого Софьи Ковалевской, первой в мире женщины-профессора, математика.

СССР
Драма
SD
67 мин / 01:07

6.8 IMDb