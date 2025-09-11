Скорая помощь для зверят (сериал, 2020) сезон 1 смотреть онлайн

WinkСериалыСкорая помощь для зверят1-й сезон
2020, Скорая помощь для зверят. Сезон 1 6 серий
Документальный16+
Контент станет доступным 11.09.2025
Сезоны и серии
- 16+11сентября
Скорая помощь для зверят
Сезон 1 Серия 1
- 16+11сентября
Скорая помощь для зверят
Сезон 1 Серия 2
- 16+18сентября
Скорая помощь для зверят
Сезон 1 Серия 3
- 16+18сентября
Скорая помощь для зверят
Сезон 1 Серия 4
- 16+25сентября
Скорая помощь для зверят
Сезон 1 Серия 5
- 16+25сентября
Скорая помощь для зверят
Сезон 1 Серия 6
О сериале
Рассказ о работе двух самых загруженных и крупных отделений скорой помощи для животных в Великобритании. Каждый день команда ветеринаров, медсестёр и волонтёров делает всё возможное, чтобы поставить диагноз и вылечить множество питомцев, чтобы вернуть их домой в любящие семьи.
