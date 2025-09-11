Скорая помощь для зверят (сериал, 2020) смотреть онлайн

Скорая помощь для зверят
2020, Скорая помощь для зверят 1 сезон
Документальный16+

Контент станет доступным 11.09.2025

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Рассказ о работе двух самых загруженных и крупных отделений скорой помощи для животных в Великобритании. Каждый день команда ветеринаров, медсестёр и волонтёров делает всё возможное, чтобы поставить диагноз и вылечить множество питомцев, чтобы вернуть их домой в любящие семьи.

Страна
Великобритания
Жанр
Документальный

Рейтинг