Скорая помощь для зверят (сериал, 2020) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Скорая помощь для зверят. Сезон 1. Серия 2
Скорая помощь для зверят
1-й сезон
2-я серия
2020, Скорая помощь для зверят. Сезон 1. Серия 2
Документальный
Документальный16+
Рассказ о работе двух самых загруженных и крупных отделений скорой помощи для животных в Великобритании. Каждый день команда ветеринаров, медсестёр и волонтёров делает всё возможное, чтобы поставить диагноз и вылечить множество питомцев, чтобы вернуть их домой в любящие семьи.

Великобритания
Документальный
21 мин / 00:21

