Скорая помощь для зверят (сериал, 2020) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

Рассказ о работе двух самых загруженных и крупных отделений скорой помощи для животных в Великобритании. Каждый день команда ветеринаров, медсестёр и волонтёров делает всё возможное, чтобы поставить диагноз и вылечить множество питомцев, чтобы вернуть их домой в любящие семьи.

