Сила в тебе. Сезон 1
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1-й сезон

Сила в тебе (сериал, 2020) сезон 1 смотреть онлайн бесплатно

6.52020, Сила в тебе. Сезон 1 9 серий
ТВ-шоу, Красота12+

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1-й сезон

Сюжет

Главные герои программы – обычные люди разных возрастов и статусов, которые решили отказаться от своих вредных привычек и начать вести здоровый образ жизни. Попрощаться со своим прошлым и встать на путь исправления им помогут ведущая Ирина Пудова и эксперты. Зрители пройдут вместе с героями все стадии: от медицинских осмотров и выявления проблем до конечных результатов.

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